Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел, в том числе в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мерабишвили у тюрьмы аплодисментами встретили десятки сторонников, которых бывший чиновник поблагодарил за поддержку. Он заявил, что собирается вернуться в большую политику, и пообещал устроить в стране революцию.

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«Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера в то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году», — заявил бывший член партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Он отметил, что это необходимо сделать для освобождения «других политзаключенных», а также обеспечения незыблемости прозападного курса Грузии, пишет «Коммерсант». Экс-премьер объяснил необходимость свержения власти желанием вернуть стране «веру, надежду и достоинство».

Вано Мерабишвили с 2004-го по 2012 год занимал пост министра внутренних дел Грузии. Позднее он был назначен главой правительства. Его считали близким соратником Саакашвили и одним из наиболее влиятельных политиков страны.

После прихода в 2012 году к власти оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили, Мерабишвили стал одним из первых, против кого был выдвинут ряд обвинений. Сторонники прежней власти расценивали это как политическое преследование.

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