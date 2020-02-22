Пассажир самолета доплатил за место возле иллюминатора и не обнаружил его

Пассажир авиакомпании Ryanair доплатил за кресло возле иллюминатора и не обнаружил его, когда зашел в самолет. Его историю публикует Daily Mail.

Житель Германии Маркос Молина (Marcos Molina) должен был лететь из Берлина в Дублин и специально забронировал себе место возле иллюминатора, чтобы полет прошел комфортно. Однако после посадки в самолет выяснилось, что на его ряду нет окна, и Молина пришел в ярость.

По приезде в Ирландию он потребовал у перевозчика компенсировать его перелет, но представители Ryanair заявили, что клиентам заранее сообщают о том, что возле некоторых кресел нет окон.

«Во всех самолетах Boeing Next Generation 737-800 есть три кресла, возле которых нет иллюминаторов. Мы заранее предупреждаем об этом пассажиров во время бронирования онлайн», — уточнил представитель авиакомпании.

В апреле 2019 года эксперты онлайн-сервиса Aviasales провели исследование и выяснили, какие места в самолете путешественники считают самыми комфортными. Оказалось, что более 70 процентов респондентов отдают предпочтение сиденью у иллюминатора. Туристы считают, что это место отлично подходит для сна, а также позволяет насладиться видом.

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