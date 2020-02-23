Губерниев сообщил о заведенном на Логинова уголовном деле

На российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Губерниев.

Губерниев призвал ждать развития событий, не назвав точную причину возбуждения дела. Журналист подчеркнул, что из Италии Логинова и Касперовича выпустят.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер биатлонистов Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.

23 февраля Касперович поделился планами на будущее. Он намерен нанять адвоката и «отстоять спортсмена».

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