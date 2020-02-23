Стало известно о ночном допросе Логинова

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о допросе Александра Логинова итальянской полицией. Его слова приводит ТАСС.

Драчев заявил, что спортсмен был вынужден не спать до часа ночи из-за действий правоохранительных органов. «Ему привезли на подпись протокол. Он освободился только в три часа ночи», — отметил он.

Ранее 23 февраля Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. В российской команде заявили, что последние события вынудили спортсмена не участвовать в последней гонке турнира.

22 февраля в гостиничном номере спортсмена в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

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