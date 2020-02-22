Полиция отчиталась о результатах обыска у российский биатлонистов

Итальянские полицейские не выявили признаков употребления допинга российскими биатлонистами Александром Логиновым и Евгением Гараничевым, никаких мер по отношению к ним принимать не планируется. Об этом говорится в заявлении посольства России в Италии, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что сейчас в распоряжении карабинеров остаются личный телефон и ноутбук Логинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича, результаты их проверки будут известны позднее. Сам обыск прошел после заявления представителя Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в номере россиян могут быть материалы, которые указывают на нарушение ими антидопинговых правил, что в Италии является уголовной статьей.

Сборная России продолжит соревноваться в рамках чемпионата мира, который проходит в Антхольце. «Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После этого биатлонисты вышли на старт эстафетной гонки. Сборная России заняла в ней четвертое место. После финиша Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры.

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