Гол футболиста «Эвертона» ударом через себя признан лучшим в туре АПЛ

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин стал автором лучшего гола в 27-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Англичанин отличился в выездном матче против «Арсенала» (2:3) ударом через себя из пределов штрафной площади. В пятерку лучших также попали голы Маркоса Алонсо («Челси»), Патрика ван Анхольта («Кристал Пэлас»), Стюарта Армстронга («Саутгемптон») и Диогу Жоты («Вулверхэмптон»).
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