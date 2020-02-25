Европа попросила Путина быть построже с бизнесменами

Инвесторы из Европы попросили президента России Владимира Путина не смягчать наказание для предпринимателей в части невыплаты налогов так, как он хочет. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила главе государства свой вариант поправок, он окажется строже для бизнесменов, но позволит пресечь злоупотребления, пишут «Ведомости».

В настоящее время Путин намерен увеличить налоговую недоимку, после которой наступает уголовная ответственность. Для физических лиц речь идет о повышении с 900 тысяч рублей до 2,7 миллиона рублей. При этом предполагается отказ от условия, что недоимка должна превышать 10 процентов всех налоговых платежей в течение трех лет.

Для наступления крупного размера запланирован рост с 4,5 миллиона рублей до 13,5 миллиона. Дополнение о недоимке более 20 процентов также отменяется.

Материалы по теме Вприсядку Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году

У компаний на данный момент уголовная ответственность наступает с 5 миллионов рублей за три года (недоимка более 25 процентов), а особо крупный размер — с 15 миллионов (недоимка более 50 процентов). Согласно предложению президента, размер недоимок повышается в три раза каждый, а условие по доле отменяется.

В АЭБ считают, что отказ от долей станет ошибкой. В этом случае уголовной ответственности смогут избежать малые недобросовестные компании, а крупный бизнес начнет дробиться и тем самым обходить нормы законодательства. Как отмечают эксперты, дробление происходит и в последние годы. Так, в 2017 году Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что за последние четыре года в арбитраже рассматривались более 400 подобных дел.

Из-за этого европейские инвесторы предлагают для физлиц сохранить долю в 10 процентов для крупного размера и увеличить до 50 процентов для особо крупного. Сумму недоимок сделать больше, но настолько — 1 и 5 миллионов соответственно. У компаний для обычного размера оставить сумму недоимки (5 миллионов рублей) и уменьшить долю — 10 процентов. Особо крупный размер — 25 миллионов рублей (плюс 10 миллионов) и 50 процентов.

Госдума уже утвердила законопроект, предложенный Путиным (ограничение статьи 210 Уголовного кодекса РФ), в первом чтении. Президент внес его в декабре 2019 года.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в 2019 году число уголовных преступлений, заведенных по экономическим статьям, выросло более чем на треть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!