Губерниев послал всех требующих покаяния от Логинова

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил иностранным биатлонистам, которые требуют покаяния от россиянина Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело», — послал критиков Губерниев.

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Ранее 26 февраля извинений от российского биатлониста потребовала трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм. Она посчитала, что это или публичное раскаяние Логинова положительно бы сказались на атмосфере соревнований. Так немка напомнила о том, что Александр с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого российского биатлониста Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. Полиция в итоге не обнаружила следов, которые бы указывали на применение спортсменом допинга. Позднее из-за психологической неготовности Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира и сказал, что готов завершить карьеру из-за постоянных нападок иностранных биатлонистов.

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