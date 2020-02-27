Россия усомнилась в нужности Франции и Германии для переговоров по Сирии

России не ясна целесообразность участия Франции и Германии в переговорах с Турцией по вопросу конфликта в Сирии. В нужности такого формата обсуждений усомнилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение, необходимо?» — сказала Захарова на брифинге, комментируя консультации между российской и турецкой сторонами.

Она подчеркнула, что у Москвы и Анкары налажены способы решения различных вопросов, и неясно, какую выгоду страны получат от подключения к ним представителей ФРГ и Франции.

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Ранее 27 февраля сообщалось, что одно из требований Турции на переговорах с Россией — открыть воздушное пространство провинции Идлиб для турецких ударных и разведывательных беспилотников. По словам министра обороны Турции, переговоры продвигаются, и есть надежда на их успех.

24 февраля сообщалось, что более 10 турецких военных погибли в Идлибе при авиаударе Воздушно-космических сил России. Тогда же стало известно об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в Идлибе.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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