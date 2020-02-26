Россия поделилась ожиданиями от переговоров с Турцией по Сирии

Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказал замглавы российского МИД Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Ожидания как всегда. Ожидаем результатов хороших», — поделился замминистра в ответ на вопрос журналистов.

Агентство отмечает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о прибытии в Анкару 26 февраля российской делегации для очередного раунда переговоров по Идлибу. До этого этого он отмечал, что Турция «пока не получила удовлетворяющего ее результата» на переговорах.

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26 февраля Эрдоган заявил, что Анкара намерена вытеснить сирийскую армию в Идлибе и вернуть себе наблюдательные посты, оказавшиеся за линией соприкосновения в регионе. Он заверил, что это произойдет до конца февраля.

24 февраля сообщалось, что более 10 турецких военных погибли в Идлибе при авиаударе Воздушно-космических сил России. Тогда же стало известно об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в Идлибе.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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