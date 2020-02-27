Турция захотела разрешения России на запуск дронов над Идлибом

Турция захотела получить разрешение России, контролирующей воздушное пространство Сирии, на запуск дронов-беспилотников (БПЛА) в провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем с россиянами открытие неба для использования беспилотников. Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех», — заявил Акар после переговоров с российской делегацией. Сообщается, что позже в тот же день он собирается созвониться с представителем Британии.

Ранее 27 февраля российское телевидение сообщило, что турецкие военные специалисты обстреливают российские самолеты вместе с боевиками.

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Днем ранее сообщалось, что российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. На опубликованных кадрах видно, как МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС России выпускают тепловые ловушки во время ударов по боевикам.

26 февраля над Идлибом был сбит турецкий ударный БПЛА TAI Anka-S, способный нести авиабомбы или высокоточные средства наблюдения.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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