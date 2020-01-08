Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках международных игроков помешать отношениям России и Турции. Об этом он заявил на церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток», передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, сотрудничество между странами поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на сложную обстановку в мире и попытки других государств помешать этому.

«Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство Трансчерноморского газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты», — резюмировал Путин.

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7 января президент России прибыл в Турцию на переговоры с главой государства Реджепом Эрдоганом. Встреча лидеров стран в формате «один на один» и в закрытом от прессы режиме началась 8 января около 14:00 по мск. Ожидается, что президент России также посетит церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря. Он состоит из двух ниток, первая из которых предназначена для турецких потребителей, а вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой из ниток составит по 15,75 миллиарда кубометров.

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