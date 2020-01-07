Путин лично запустит «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин посетит Турцию, где лично запустит газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Церемония пройдет 8 января. Также глава государства проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики планируют обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества и актуальную международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии.

Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря. Он состоит из двух ниток, первая из которых предназначена для турецких потребителей, а вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой из ниток составит по 15,75 миллиарда кубометров.

В ноябре 2019 года стало известно, что строительство обеих ниток завершено. 1 января Болгария заявила, что начала получать российский газ из газопровода. 5 января сырье дошло до Греции и Северной Македонии.

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