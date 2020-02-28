Назван самый алкогольный регион России

Сахалинская область названа регионом России с самыми высокими продажами легального алкоголя в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

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По подсчетам аналитиков, в регионе в прошлом году на душу населения приходилось 11 литров спирта. На втором месте рейтинга оказалась Республика Коми, где было продано 10,6 литра на душу населения. Тройку регионов — лидеров по продаже алкоголя замкнула Магаданская область с 10,5 литра на человека.

Также высокие продажи алкоголя отмечаются в Удмуртии (9,9 литра) и Московской области (9,7 литра). Самые низкие продажи отмечены на Северном Кавказе в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Легальные продажи свидетельствуют о том, что на жителей этих регионов в прошлом году приходилось от 0,09 до 0,8 литра спирта.

Ранее в Союзе производителей алкогольной продукции России подсчитали долю нелегального алкоголя в стране. Эксперты пришли к выводу, что на нее приходится около трети продукции. При этом в союзе отметили, что потребление алкогольных напитков в стране в целом уменьшается, а объемы легально продаваемого алкоголя увеличиваются.

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