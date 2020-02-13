Подсчитана доля нелегального алкоголя в России

Доля нелегального алкоголя в России составляет порядка трети. Такие подсчеты сделал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, его слова приводит ТАСС.

По словам Косарева, «в худшие моменты» доля такой продукции могла достигать и 55 процентов, в настоящее время показатель находится на уровне примерно 30 процентов. Также он подчеркнул, что потребление алкогольных напитков в стране уменьшается, а объем легально продаваемого алкоголя растет.

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Весной прошлого года цели по борьбе с нелегальным алкоголем в стране признали недостижимыми. В Счетной палате их предложили скорректировать до реалистичных значений. Согласно действующей сейчас госпрограмме, годовое потребление неучтенного алкоголя в 2020 году должно сократиться до 2,2 литра на человека, а в 2022 году — до 1,6 литра.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указал, что необходимо учитывать потребительское поведение. Он пояснил, что бедные слои населения выбирают настойку за 50 рублей вовсе не из-за классовой ненависти к легальному Hennessy.

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