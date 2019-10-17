В России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.

Согласно действующей госпрограмме, годовое потребление неучтенного алкоголя в 2020 году должно сократиться до 2,2 л на человека, а в 2022 году — до 1,6 л.

Между тем в Счетной палате полагают, что эти значения следует изменить «в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения». Так, через три года россияне должны будут пить паленого спиртного меньше на 15 процентов, а не на 38 процентов.

Как отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, госпрограмма по снижению потребления контрафакта должна учитывать потребительское поведение. Он пояснил, что бедные слои населения выбирают настойку за 50 рублей вовсе не из-за классовой ненависти к легальному Hennessy.

В начале октября появились данные о том, что лидерами по уровню смертности от алкоголя среди регионов России являются Чукотский автономный округ, Магаданская, Ивановская и Ярославская области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!