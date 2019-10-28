Россиянин решил вылечить похмелье стеклоочистителем и пожалел

Житель Москвы попал в столичную больницу с сильным отравлением после того, как выпил жидкость для мытья стекол. Об этом сообщает РЕН ТВ без ссылки на источник.

По информации канала, сейчас 34-летний мужчина в реанимации. В разговоре с медиками он сообщил, что выпил стеклоочиститель, потому что утром ему нужно было опохмелиться, а алкоголя в доме не оказалось.

Ранее в Счетной палате признали, что планы правительства по снижению потребления паленого алкоголя населением не реалистичны. В действующей госпрограмме прописано, что россиянин должен пить не более 2,2 литра контрафакта в 2020 году, а в 2022-м — не более 1,6 литра. В действительности эти цифры «недостижимы» и завышены примерно в два раза.

Чаще всего в стране от алкоголя умирают на Чукотке (13 человек на 10 тысяч населения), в Магаданской (10 человек на 10 тысяч) и Ивановской (девять человек) областях. По данным Минздрава, алкоголизм считается главной причиной смерти среди российских мужчин.

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