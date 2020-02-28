Конкурсы научных проектов РФФИ и ЭИСИ продлили на 2020 год

28 февраля в Государственном центральном музее современной истории России состоялось мероприятие по итогам конкурсов научных проектов в сфере общественно-политических наук 2019 года. Об этом сообщили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

В рамках круглого стола представители Администрации Президента РФ, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и ЭИСИ подвели итоги конкурса и рассказали о его дальнейшей перспективе.

Председатель Совета директоров ЭИСИ, сопредседатель Российского общества политологов Андрей Шутов отметил, что идея поддержки общественно-политических исследований была озвучена в сентябре 2018 года на Третьем Съезде Российского общества политологов. «Отдельно отмечалась необходимость такой поддержки как для уже состоявшихся ученых-политологов, так и для молодых исследователей. Сергей Владиленович поддержал эту идею, и проект был реализован в уникальной форме за счет объединения на паритетных началах государственного учреждения РФФИ и профессионального сообщества ЭИСИ в формате грантовых конкурсов», — добавил он.

Консолидированную позицию политологического сообщества по поводу конкурсов высказала президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина: «Ранее политологическое сообщество не имело доступа к подобному механизму поддержки, что в определенном смысле ограничивало исследовательские возможности, особенно для ученых из регионов. Этот конкурс можно рассматривать в качестве института развития общенационального масштаба», — рассказала эксперт.

В рамках встречи победители конкурсов этого года рассказали о результатах своих исследований, охватывающих различные темы — от государственной политики и тенденций развития политической системы России до новых коммуникативных технологий в современном обществе и трансформаций политической культуры. В числе победителей конкурсов — авторитетные исследователи, зарекомендовавшие себя в политологическом сообществе, а также молодые ученые, в том числе из регионов РФ.

Выступая перед участниками мероприятия, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил их за проведенные исследования, экспертов — за оценку конкурсов, а также рассказал об фундаментальном характере конкурса.

«Идея конкурса была построена на том, что мир стремительно и радикально меняется. При этом меняется все сразу. Меняется и экономический уклад. Сегодня здесь было сказано и о сетях, и об инструментах идеологических предпочтений, нарушении классических принципов правых и левых. Это серьезные изменения, которые будут носить фундаментальный характер, отсюда главный вывод о том, что не только предмет для практических решений. Когда мы говорили об идее этого конкурса, мы думали не только о прикладных результатах. Крайне важно включение сообщества специалистов общественно-политических наук и в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений», — обозначил Сергей Кириенко.

Он также анонсировал старт приема заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук 2020 года: «Считаю, что было бы правильно пролонгировать их на 2020 год для дальнейшего развития гуманитарных наук. Однако работы не должны оканчиваться конкурсом, так как конкурс — это способ создать условия и возможности. Нам крайне важно продемонстрировать реальный запрос на то, что существует потребность органов власти в совместной работе со всем сообществом специалистов общественно-политических наук», — добавил Сергей Кириенко.

Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук 2020 года стартует 2 марта и продлится до 7 апреля. Итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2020 года. Ожидается, что большое количество проектов будут основаны на данных эмпирических исследований.

В 2020 году ЭИСИ и РФФИ проведут 4 конкурса: общий конкурс научных проектов в сфере общественно-политических наук, конкурс для молодых ученых, конкурс проектов, выполняемых талантливой молодежью под руководством ученого-наставника, а также новый конкурс на издание научно-популярных трудов в сфере общественно-политических наук.

Главная цель конкурсов — поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, формирование условий для развития политологического сообщества в России. На конкурсы научных проектов в 2019 году было подано почти 1000 заявок из 70 регионов страны, из них было поддержано 145 проектов.

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