«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в дерби

Московский «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Счет в дерби открыл полузащитник красно-белых Зелмхан Бакаев. На 29-й минуте, обыгравшись с Александром Соболевым, хавбек поразил ворота Антона Шунина. Во втором тайме гости удвоили преимущество: на 62-й минуте отличился Роман Зобнин.
Ранее 29 февраля ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом». В добавленное время защитник армейцев Марио Фернандес сравнял счет (1:1).
Победа подняла «Спартак» с десятого до восьмого места в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре подопечным Доменико Тедеско предстоит встреча с «Краснодаром».
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