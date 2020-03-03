Россиянка получила счет за ЖКУ на 12 миллионов рублей

Жительница Самарской областии получила квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на общую сумму около 12,5 миллиона рублей. Фотографию счета она разместила в городском сообществе «Тольятти» во «ВКонтакте».

«Вот так поздравила нас "Т Плюс" (крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения) с Масленицей. Кто еще в шоке от квитанций?» — написала россиянка. На снимке видно, что больше 12 миллионов рублей ей начислили за отопление.

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В комментариях к публикации пользователи сети раскритиковали работу коммунальщиков. «"Т плюс" сейчас с ума сходят. Они нахапали столько денег за 2019 год, но по счетчикам должны вернуть», — отметил один из них. «Видать, их никто не контролирует из администрации и прокуратуры, вот и творят что хотят. Государство свои функции отдало в частные руки предпринимателей ЖКХ», — добавил другой.

Ранее в марте стало известно, что в России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ. На перерасчет, в частности, могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам.

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