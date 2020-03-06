Воробьев рассказал о поддержке судебной системы Подмосковья

Около 2,5 миллиарда рублей выделят в Подмосковье на работу мировых судей в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в пятницу, 6 марта.

Воробьев также отметил, что судебную систему необходимо максимально автоматизировать.

«От слаженности действий выигрывает человек. Мы претендуем на то, что в Московской области качество услуг и жизни должно улучшаться», — сказал он.

По его словам, до сих пор многое происходит на бумаге, из-за чего теряется время. Губернатор призвал освободить жителей региона от лишних хлопот. По его словам, власти делают всего необходимое в области цифровизации, однако на все нужны ресурсы и время.

Всего в Подмосковье работают 334 мировых судьи. В прошлом году они рассмотрели более миллиона дел. Это на 12,8 процента больше показателей 2018 года.