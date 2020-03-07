«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте хозяев вывел вперед Крис Вуд. В начале второго тайма Деле Алли реализовал пенальти и восстановил равенство.

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей подряд, набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 39 очков, клуб располагается на десятой позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 15 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Бернли» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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