Новичок АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей и вышел на шестое место

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 36-й минуте в составе «клинков» отличился Билли Шарп.

«Шеффилд» одержал третью победу в последних четырех матчах, набрал 43 очка и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Норвича» 21 очко, команда находится на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Норвич» 14 марта на своем поле примет «Саутгемптон». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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