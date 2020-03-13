Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 13 марта, уехал из страны в охваченную коронавирусом Испанию. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Порошенко вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте 8 марта. Где политик находится сейчас, неизвестно, но на Украину он не возвращался.

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О том, что Порошенко сбежал из страны, стало известно накануне. Он уехал после того, как Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который блокировал вручение экс-президенту подозрений. 6 марта Порошенко приходил на допрос в ГБР. Политик не вышел к собравшимся у ведомства сторонникам и покинул здание через черный ход.

Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах о государственной измене, легализации преступных доходов через офшоры и вмешательстве в деятельность судебной власти. По большинству из них бывший президент страны имеет статус свидетеля.

В Испании почти три тысячи человек заразились коронавирусом, 84 из них скончались. На Украине, по последним данным, коронавирус выявлен у трех пациентов.

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