Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни

Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни. Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что 30-летнего мужчину казнят через повешение. Его преступление сочли предумышленным, несмотря на то что защита настаивала на невменяемости подсудимого.

«Он убил [инвалидов] с чрезвычайной злобой», — заключил судья. Сам обвиняемый во время заседания вел себя спокойно, отмечает издание.

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Во время судебного слушания в февраля Уэмацу заявлял, что не считает инвалидов людьми. По его словам, он убил их, поскольку хотел «избавить от страданий».

В ночь на 26 июля 2016 года японец устроил резню в интернате для инвалидов, расположенном в пригороде Токио Сагамихара. В результате нападения 19 человек погибли.

После нападения мужчина написал сообщение в своем Twitter с пожеланием мира во всем мире. Затем Уэмацу сдался властям.

Сатоси Уэмацу работал в этом интернате для инвалидов с декабря 2012-го по февраль 2016 года.

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