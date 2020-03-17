В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за коронавируса

Все федеральные учреждения культуры в России закроют для посетителей из-за коронавируса. Соответствующий приказ появился на сайте Министерства культуры.

В тексте документа не уточняется, на какой срок будут введены ограничения. В нем также отмечается, что руководителям находящихся в ведении Минкульта организаций требуется усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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17 марта стало известно, что Большой театр отменил все спектакли из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина, запретившего мероприятия, в которых принимает участие более 50 человек. В театре заявили, что ограничения введены до 10 апреля.

14 марта из-за коронавируса также временно закрылся московский музей «Гараж». По мнению его директора Антона Белова, единственная возможность минимизировать потенциальную опасность — остановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива.

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