Подмосковные школы временно закроют

Подмосковные школы закрывают на три недели с 21 марта, родителям также рекомендовано не водить детей в детские сады. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 17 марта.

«Все должны понимать, что закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей — они не должны появляться в общественных местах», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, разработаны специальные программы для дистанционного обучения. Кроме того, для учеников начальной школы будут работать дежурные группы.

Она подчеркнула, что во всех образовательных учреждениях усилят профилактические меры гриппа и ОРВИ. В частности, речь идет об утреннем дистанционном измерении температуры у учащихся.

Подмосковные колледжи и вузы с 21 марта перейдут на формат свободного посещения. Министр заверила, что для организации дистанционного обучения в Подмосковье есть все необходимые ресурсы и сервисы.