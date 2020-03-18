«Россети» переведут клиентские сервисы в онлайн-формат

Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия приняла решение перевести клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Об этом говорится в сообщении группы.

С 18 марта в 19 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей, с 19 марта добавятся еще 8 регионов.

При этом компании группы «Россети» продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги, а заявки от потребителей приниматься онлайн или по телефонам горячей линии. Документы, которые сетевые организации должны вернуть клиентам по уже обработанным заявкам, будут доставлены либо в электронном виде через личные кабинеты, либо по почте.

Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети — личный кабинет», доступное пользователям Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции, веяния времени и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».

В течение последних двух лет «Россети» особое внимание уделяют ускоренному развитию потребительских интернет-сервисов. Компания разработала и внедрила во всех дочерних распределительных сетевых организациях современные инструменты, позволяющие взаимодействовать с потребителями по таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное отсутствие электроснабжения, формы обратной связи.

