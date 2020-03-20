Рыболовство в Баренцевом море оказалось под угрозой из-за коронавируса

Рыболовство в Северном рыбохозяйственном бассейне и Баренцевом море оказалось под угрозой из-за эпидемии коронавируса. Российские суда могут остановить вылов вследствие закрытия на карантин иностранных портов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Сообщается, что, в случае продления карантина до мая, рыбаки могут лишиться улова на 70 миллиардов рублей.
Президент Всероссийкой ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что ассоциация направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой предпринять ряд «неотложных мер» для поддержания рыбохозяйственной отрасли. Предприятия просят правительство поддержать их в условиях эпидемии коронавируса для обеспечения устойчивого экономического развития.
Около 80 судов в Северном бассейне являются «незаходными» в российские порты. Именно они добывают почти 90 процентов промысла. Эти суда ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах. Сейчас многие экипажи завершают трехмесячные рейсы, после чего не смогут продолжить работу с такой же производительностью. Им нужно попасть в порт для получения снабжения, выполнения разгрузки и погрузки.
Чтобы зайти в российский порт, судно должно пройти таможенное оформление, которое обойдется в 650 тысяч долларов и займет около десяти дней. Также можно оформить «временный ввоз» на три дня за 50 тысяч долларов.
ВАРПЭ просит с 1 апреля временно разрешить обслуживающимся в иностранных портах судам заходить в российские порты без уплаты таможенных пошлин и налогов. Зверев заявил, что такой шаг позволит избежать недолова и продолжить промысел. По его словам, в Северном рыбохозяйственном бассейне добывается 20 процентов всего российского улова в тоннах и 40 процентов в денежном выражении. В водах бассейна добывают треску, пикшу, путассу, сельдь, скумбрию, палтус, а также краба — всего около одного миллиона тонн ресурсов в год.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал что кризис из-за коронавируса будет беспрецедентным. По его словам, возможные последствия от него оценить пока невозможно, однако ситуация отразится на всех сферах жизни.
В России число заразившихся коронавирусом достигло 199. По всему миру зарегистрировано более 242,7 тысячи случаев инфицирования. Более 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения