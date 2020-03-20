Рыболовство в Баренцевом море оказалось под угрозой из-за коронавируса

Рыболовство в Северном рыбохозяйственном бассейне и Баренцевом море оказалось под угрозой из-за эпидемии коронавируса. Российские суда могут остановить вылов вследствие закрытия на карантин иностранных портов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сообщается, что, в случае продления карантина до мая, рыбаки могут лишиться улова на 70 миллиардов рублей.

Президент Всероссийкой ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что ассоциация направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой предпринять ряд «неотложных мер» для поддержания рыбохозяйственной отрасли. Предприятия просят правительство поддержать их в условиях эпидемии коронавируса для обеспечения устойчивого экономического развития.

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Около 80 судов в Северном бассейне являются «незаходными» в российские порты. Именно они добывают почти 90 процентов промысла. Эти суда ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах. Сейчас многие экипажи завершают трехмесячные рейсы, после чего не смогут продолжить работу с такой же производительностью. Им нужно попасть в порт для получения снабжения, выполнения разгрузки и погрузки.

Чтобы зайти в российский порт, судно должно пройти таможенное оформление, которое обойдется в 650 тысяч долларов и займет около десяти дней. Также можно оформить «временный ввоз» на три дня за 50 тысяч долларов.

ВАРПЭ просит с 1 апреля временно разрешить обслуживающимся в иностранных портах судам заходить в российские порты без уплаты таможенных пошлин и налогов. Зверев заявил, что такой шаг позволит избежать недолова и продолжить промысел. По его словам, в Северном рыбохозяйственном бассейне добывается 20 процентов всего российского улова в тоннах и 40 процентов в денежном выражении. В водах бассейна добывают треску, пикшу, путассу, сельдь, скумбрию, палтус, а также краба — всего около одного миллиона тонн ресурсов в год.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал что кризис из-за коронавируса будет беспрецедентным. По его словам, возможные последствия от него оценить пока невозможно, однако ситуация отразится на всех сферах жизни.

В России число заразившихся коронавирусом достигло 199. По всему миру зарегистрировано более 242,7 тысячи случаев инфицирования. Более 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились.

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