В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
По мнению издания, официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, поскольку с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. При первых случаях заражения после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делали всем контактировавшим с инфицированными лицам.
Из-за роста числа зараженных, а также нехватки материалов и персонала было принято решение тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.
Издание также отмечает, что вирус в основном затрагивает дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. Поэтому может идти речь о неблагоприятной экологической обстановке на севере Италии. Другим фактором называется и курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, что риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. Она также отметила, что эпидемию невозможно распознать — люди могли не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними обращаться.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов).
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения