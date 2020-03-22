Переполненный трупами итальянский крематорий показали на видео

@margaritasimonyan / Telegram

Видеоагентство Ruptly побывало в крематории итальянского города Пьяченца, который не справляется с наплывом поступающих трупов. Видео из крематория показала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телекомпании RT, в состав которой входит Ruptly.

«Вот такая жуткая картинка от нашего видеоагентства Ruptly из итальянской Пьяченцы. В крематории не справляются с количеством поступающих трупов», — подписала ролик Симоньян.

По словам директора учреждения, крематорий переполнен гробами. Ежедневно в учреждение в среднем доставляют 25 гробов со всей центральной и северной Италии, однако крематорий способен принять только 12. В настоящее время в учреждении не хватает места, чтобы вместить все гробы. Под временное хранилище пришлось приспособить зал для прощаний.

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«Очевидно, что подобная ситуация ведет к недостатку мощностей, и, вероятно, заставит нас остановиться на несколько дней, чтобы восстановить мощности и увеличить пространство», — говорит директор крематория.

По его словам, подобная ситуация наблюдается и в городе Бергамо, который располагается неподалеку от Милана. «У них больше нет места для временного хранения гробов», — пояснил он.

По последним данным, в Италии коронавирусом заражены более 53,5 тысяч человек, 4,8 тысячи — умерли, более шести тысяч — излечились. Страна занимает второе место по количеству инфицированных после Китая (81,3 тысячи человек). Во всем мире количество заразившихся составило более 300 тысяч.

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