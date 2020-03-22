Переполненный трупами итальянский крематорий показали на видео

Видеоагентство Ruptly побывало в крематории итальянского города Пьяченца, который не справляется с наплывом поступающих трупов. Видео из крематория показала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телекомпании RT, в состав которой входит Ruptly.
«Вот такая жуткая картинка от нашего видеоагентства Ruptly из итальянской Пьяченцы. В крематории не справляются с количеством поступающих трупов», — подписала ролик Симоньян.
По словам директора учреждения, крематорий переполнен гробами. Ежедневно в учреждение в среднем доставляют 25 гробов со всей центральной и северной Италии, однако крематорий способен принять только 12. В настоящее время в учреждении не хватает места, чтобы вместить все гробы. Под временное хранилище пришлось приспособить зал для прощаний.
«Очевидно, что подобная ситуация ведет к недостатку мощностей, и, вероятно, заставит нас остановиться на несколько дней, чтобы восстановить мощности и увеличить пространство», — говорит директор крематория.
По его словам, подобная ситуация наблюдается и в городе Бергамо, который располагается неподалеку от Милана. «У них больше нет места для временного хранения гробов», — пояснил он.
По последним данным, в Италии коронавирусом заражены более 53,5 тысяч человек, 4,8 тысячи — умерли, более шести тысяч — излечились. Страна занимает второе место по количеству инфицированных после Китая (81,3 тысячи человек). Во всем мире количество заразившихся составило более 300 тысяч.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения