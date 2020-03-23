Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами», — сказал президент во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Речь идет о приборах и медицинской технике для подразделений служб, которые работают с группами риска. Путин также попросил регулярно докладывать ему о ходе реализации поручения.

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По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом возросло до 438. Большинство заразившихся — жители Москвы. Чтобы не увеличивать риск распространения вируса, столичные власти досрочно отправили школьников на каникулы, а людям пожилого возраста рекомендовали две недели не выходить из дома.

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