В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы

Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В публикации сказано, что большинство общественных заведений в столице закрыты, однако продолжают работать пункты приема ставок. По мнению Собянина, это, «мягко говоря», выглядит странно и вызывает у людей соблазн выйти из дома и нарушить режим изоляции. «Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения», — говорится в тексте.

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