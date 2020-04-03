Росгвардейцы начали патрулировать улицы Подмосковья

Порядка 200 экипажей Росгвардии выехали на улицы городских округов Подмосковья, чтобы проинформировать жителей о режиме полной самоизоляции. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 3 апреля.
«Сотрудники вневедомственной охраны призывают граждан воздержаться от выхода из дома без острой необходимости, а также минимизировать взаимодействие с другими людьми», — сказал заместитель председателя регионального правительства, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
По его словам, росгвардейцы раздают пожилым людям специальные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб. Также они информируют горожан о возможности получения помощи волонтеров. Добровольцы могут принести домой лекарства и продукты.
Каратаев отметил, что весь личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Ранее в регионе был введен всеобщий режим изоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей серьезно отнестись к соблюдению принятых мер, так как они приняты для снижения скорости распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения