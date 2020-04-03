Почти 500 подмосковных сирот обрели семью с начала года, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 3 апреля.

«Мы продолжаем активную работу по устройству детей-сирот в семьи. Важная часть этого процесса — подготовка будущих родителей к усыновлению», — сказала она.

Министр напомнила, что в регионе работают школы приемных родителей, в которых оказываются юридические и психологические консультации. По ее словам, с начала года за поддержкой в центры обратились 555 человек.

Каклюгина уточнила, что на сегодняшний день в регионе проживает около 25 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 16 тысяч мальчиков и девочек находятся на воспитании в замещающих семьях, рассказала она.