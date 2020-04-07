Медведев заявил о вреде фейков в борьбе с пандемией коронавируса

Фейковая информация существенно вредит борьбе с пандемией коронавируса, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 7 апреля.

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«Ложная информация распространяется, как правило, быстрее, чем опровержение. Но это не означает, что нужно отказаться от опровержений, от комментариев», — сказал Медведев на видеоконференции с представителями волонтерских центров партии.

По его словам, лучше всего бороться с недостоверной информацией прямыми и честными ответами. «Конечно, когда речь идет о злонамеренных действиях, тогда нужно подключать и правоохранительные органы, но комментировать должны все», — добавил лидер Единой России.

Медведев призвал волонтеров и добровольцев подключиться к работе по борьбе с щеками по средствам социальный сетей.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 пациента.

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