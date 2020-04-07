Фейковая информация существенно вредит борьбе с пандемией коронавируса, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 7 апреля.
«Ложная информация распространяется, как правило, быстрее, чем опровержение. Но это не означает, что нужно отказаться от опровержений, от комментариев», — сказал Медведев на видеоконференции с представителями волонтерских центров партии.
По его словам, лучше всего бороться с недостоверной информацией прямыми и честными ответами. «Конечно, когда речь идет о злонамеренных действиях, тогда нужно подключать и правоохранительные органы, но комментировать должны все», — добавил лидер Единой России.
Медведев призвал волонтеров и добровольцев подключиться к работе по борьбе с щеками по средствам социальный сетей.
По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 пациента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения