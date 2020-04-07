В даркнете обнаружили конкурента Банка России. Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде пресекли деятельность группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых денег. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фальшивые деньги высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда их поставляли почти во все регионы России через интернет-ресурс Hydra. В преступную организацию входили несколько десятков человек, при этом никто из них лично не знал друг друга.

В прошлом году в Татарстане возбудили первое уголовное дело по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса России («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В регионе и были обнаружены первые фальшивые купюры. Затем поддельные деньги стали появляться во многих регионах России.

Для конспирации злоумышленники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra. Как утверждают сотрудники полиции, подельники знали друг друга только по никам в интернете. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом с помощью специальных тайников.

Организаторов подпольного бизнеса удалось вычислить через нескольких сбытчиков. Затем полиция вышла на 25-летнюю москвичку Юлию Исаеву и ее ровесника, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова. Он, как выяснилось, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег.

Когда покупатель производил оплату на Hydra криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Они оставляли закладки в тайниках, а затем передавали координаты покупателям.

Личности организаторов и производителей фальшивых денег смогли установить лишь весной нынешнего года. Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов.

Установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более трех тысяч сделок по сбыту поддельных денег. Всего фальшивомонетчики напечатали и запустили в оборот около одного миллиарда рублей.

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