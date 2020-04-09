Власти Москвы и Подмосковья начнут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 9 апреля.

«Несмотря на то, что многие экологические проблемы Москвы и области взаимообусловлены, имеют общие причины и следствия, до последнего времени они решались каждым регионом самостоятельно», — сказал министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

В частности, уточнил он, планируется разметить на территории Подмосковья 15 постов контроля качества атмосферного воздуха. Средства будут выделены из бюджета города Москвы.

Кроме того, по его словам, Москва и Подмосковье усилят взаимодействие в сфере обращения с отходами. Еще одним направлением в рамках соглашения является развитие системы экологического просвещения, рассказал министр.

Московская область одним из первых регионов перешла на новый экологический стандарт обращения с отходами. В рамках реформы в муниципалитетах организован раздельный сбор мусора. Школьникам рассказывают о значении раздельного сборы мусора и других экологических инициативах.