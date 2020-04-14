Российским гостиницам пообещали скорый выход из кризиса

Возобновление активности на рынке гостиничной недвижимости России начнется достаточно скоро — во второй половине 2020-го, но для полного восстановления отрасли от последствий пандемии коронавируса понадобится от трех до пяти лет. Об этом говорится в материалах компании Cushman & Wakefield, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«В Москве некоторого восстановления объемов продаж за счет внутреннего спроса (прежде всего, со стороны отпускников) можно ожидать уже летом, — обещают эксперты. — Более ощутимое восстановление (в первую очередь, за счет проведения отложенных деловых мероприятий и командировок) произойдет к началу осени, если мировая экономика не свалится в длительную депрессию. Быстрого восстановления объемов въездного потока не ожидается, поэтому основная надежда на внутренний спрос».

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Возвращения загрузки качественных столичных гостиниц до уровня от 60 процентов и выше следует ожидать не ранее начала или середины 2021 года, полагают в Cushman & Wakefield. В курортных регионах выход из кризиса может быть относительно легким — в том числе за счет отдыхающих, традиционно выезжающих за границу.

«В региональных городах гостиничный бизнес может показать признаки восстановления с началом делового сезона, то есть с сентября 2020-го, — прогнозируют аналитики. — Это произойдет в случае выхода экономики из текущего режима "заморозки" и, конечно, в случае отмены всех мер по ограничению передвижения по стране».

Ранее в апреле стало известно, что средний уровень загрузки отелей в Москве в настоящее время не превышает 10 процентов. Некоторые гостиницы предлагают льготы на проживание медицинских работников и граждан, желающих жить вне квартир во время режима самоизоляции. Но большого спроса на размещение со стороны этих категорий клиентов нет.

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