Московские отели опустели

Средний уровень загрузки отелей в столице в настоящее время не превышает 10 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по гостиничному бизнесу московского отделения организации «Деловая Россия» Дмитрия Шлопака.

По словам эксперта, некоторые отели предлагают льготы на проживание медицинских работников и граждан, желающих жить в гостинице во время режима самоизоляции, введенного в Москве из-за распространения коронавируса. Но большого спроса на размещение со стороны этих категорий клиентов нет, указал Шлопак.

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Он сообщил, что отелю в среднем необходима загрузка в 28-32 процента, чтобы выйти на самоокупаемость. «Пока каждая гостиница самостоятельно решает, как ей выживать и какие шаги предпринимать», — посетовал эксперт, отметив, что поддержки со стороны государства опустевшие отели пока не ощущают.

Ранее, в марте, российским отелям предрекли миллиардные потери из-за коронавируса. По оценке экспертов, в стране могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов, если ситуация не изменится в лучшую сторону в самое ближайшее время. Наибольшему риску подвержены отели на 10−25 номеров и несетевые объекты, работающие на арендованных площадках.

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