16 подмосковных больниц подготовят для приема пациентов с коронавирусом

До конца апреля в Подмосковье будут перепрофилированы 16 больниц для лечения пациентов с коронавирусом. В результате количество койко-мест в регионе возрастет в два раза, сообщается в пресс-релизе правительства региона, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Средний срок работ по переоснащению больниц составляет 16 дней. В частности, в медучреждениях устанавливаются специальное оборудование и койко-места.

Первые пять больниц уже открыты и оказывают помощь жителям. До 26 апреля будут завершены работы еще на четырех объектах. Всего к настоящему моменту в Подмосковье дополнительно создано 4038 коек с кислородом.

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 718 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло почти шести тысяч.

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