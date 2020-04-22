Не знавшая о пандемии пара отправилась в морское путешествие на лодке

Пара туристов отправилась в путешествие по Карибскому морю, не зная о пандемии коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Daily Mail.

Три года назад Елена Манигетти (Elena Manighetti) из итальянской Ломбардии и Райан Осборн (Ryan Osborne) из английского Манчестера бросили работу и купили лодку для морских путешествий. В феврале пара, находившаяся на Канарских островах, отправилась в Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря. Чтобы добраться до конечной точки, им предстояло преодолеть три тысячи миль.

Однако, приближаясь к Карибскому бассейну, пара узнала, что многие острова закрыли свои границы, чтобы защитить свое население от коронавирусной инфекции. Оказалось, что за те 25 дней, что молодой человек и девушка находились без мобильной связи и новостей, заболевание вышло за пределы Азии и распространилось по всей планете.

«В феврале мы слышали, что вирус появился в Китае, но думали, что к тому времени, когда мы приплывем, эпидемия закончится», — рассказала девушка британским журналистам.

Получив доступ к интернету, она смогла связаться с близкими и узнала, что ее семья в безопасности, однако несколько хороших знакомых стали жертвами коронавирусной инфекции. Родной город девушки уже шесть недель находится на жестком карантине.

Сейчас пара расположилась на острове Бекия в 14 километрах от Сент-Винсента и не может продолжить путешествие из-за закрытия границ. Туристы признались, что хотели бы переждать вспышку заболевания и продолжить изучение Карибского бассейна до сезона ураганов, который начнется летом. «Мы оказались зажаты между вирусом и ураганами», — отметила Манигетти.

Ранее сообщалось, что пара россиян отправилась в кругосветное путешествие на яхте и застряла в Испании из-за введенного карантина. Путешественники оказались в стране в разгар пандемии коронавируса и находятся там второй месяц.

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