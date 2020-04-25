Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик

В Ставропольском крае умер медицинский работник, который лечил пациентов с коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал он.

По последним данным, в регионе зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 42 ребенка.

Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого после заражения коронавирусом. Российский медик работал с инфицированными пациентами. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а впоследствии находился на искусственном насыщении крови кислородом (ЭКМО).

В России по последним данным насчитывается более 68 случаев заражения коронавирусом. До 30 апреля в России объявлен режим самоизоляции, вопрос о продлении пока не решен.

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