Китай резко закупился российской нефтью

Китай в марте 2020 года резко закупился российской нефтью на фоне падения цен на сырье из-за снижения спроса и переполнения мировых хранилищ, пишет Reuters.

Традиционно главным поставщиком нефти в КНР является Саудовская Аравия, Россия же занимает второе место по поставкам на китайский рынок. Однако в марте импорт из России вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,66 миллиона баррелей в сутки. Объемы закупок саудовской нефти упали на 1,6 процента и составили 1,7 миллиона баррелей. В общей сложности закупки сырья со стороны КНР в марте выросли на 4,5 процента, до 9,68 миллиона баррелей в сутки.

В январе-феврале 2020 года фиксировался рост объемов поставок нефти в Китай как из России, так и из Саудовской Аравии. За первые два месяца года КНР закупила российского сырья на 11 процентов больше, чем в марте 2019-го, саудовского — на 26 процентов. В январе-феврале общие закупки нефти Китаем увеличились на 5,2 процента.

Китай нарастил импорт из-за стремления нефтеперерабатывающих заводов запастись резко подешевевшей нефтью. В марте стоимость российского сырья опускалась до 13 долларов, что является минимумом с 1999 года. Цена на эталонное сырье Brent и американскую WTI падала до минимумов с 2002 года.

В апреле негативный тренд продолжился. На минувшей неделе Brent опускалась до 17,33 доллара за баррель впервые с 1999 года. Цены на WTI и вовсе кратковременно становились отрицательными, впервые в истории уйдя в минус на 40 долларов. Паническая распродажа произошла в последний торговый день перед истечением майского контракта на поставку американского сырья.

В понедельник, 27 марта, стоимость нефти на мировых рынках падает. Июньский фьючерс на поставку Brent на торгах на Лондонской бирже ICE опускался более чем на 4 процента, до 20,7 доллара за баррель, а WTI — более чем на 13 процентов, ниже 15 долларов.

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