Более 20 тысяч пациентов с ОРВИ в Москве оказались под наблюдением врачей

Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга. На сегодняшний день в Москве лечение на дому проходят около 20 тысяч таких пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение, — отметила вице-мэр.

Решение относительно того, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач.

Анастасия Ракова отметила, что в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

«У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу», — уточнила Анастасия Ракова.