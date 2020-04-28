Россиянка пойдет под суд за взрыв противопехотной мины с шестью погибшими

Начальник участка цеха №19 оборонного завода имени Свердлова в городе Дзержинск (Нижегородская область) пойдет под суд за взрыв боеприпаса в августе 2018 года, из-за которого погибли шесть рабочих. Об этом во вторник, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, обвиняемая Людмила Кобзева — ответственный руководитель работ по переупаковыванию боеприпасов — допустила ряд грубых нарушений, проигнорировав правила безопасности во взрывоопасных цехах. Из-за этого не были выявлены боеприпасы с истекшим сроком хранения и дефектами.

В результате, когда один из боеприпасов случайно упал на пол в ходе работ, раздался взрыв. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о взрыве противопехотной мины ПМН-2. В результате ЧП погибли шесть человек, а заводу был причинен ущерб на более чем 48 миллионов рублей.

Материалы по теме Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе

В отношении Кобзевой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 («Нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба») УК РФ. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

1 июня 2019 года сообщалось, что три взрыва прогремели в цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» в Дзержинске. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Пострадали 116 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

«Кристалл» занимается разработкой и производством взрывчатых веществ для армии и промышленности. НИИ расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова — одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru