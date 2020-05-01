Кремль отреагировал на информацию о возможной смерти Ким Чен Ына

Кремль не располагает официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына», — сказал Песков.

Материалы по теме Исчезнувший лидер Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?

Ранее 1 мая перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, сообщил, что информация о смерти Ким Чен Ына является почти на сто процентов точной. «Это не на 100 процентов точно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99 процентов. Северная Корея [не сообщает о смерти лидера официально потому, что] столкнулась со сложной проблемой преемственности», — сказал он.

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!