Российский боец UFC описал психологию американцев в клетке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Омари Ахмедов поделился мыслями о психологических проблемах отечественных спортсменов, которые проявляются в клетке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ахмедов обратил внимание на то, что у некоторых бойцов не выходит проявить себя на соревнованиях. «В зале они круты, а потом выходят на бой, и у них все получается по-другому», — подчеркнул он. Он также отметил, что психология американских бойцов в клетке отличается.

«Они идут в клетку как на работу. Не волнуются, не думают, что о них буду говорить, если проиграют», — заявил 32-летний боец. Он также отметил, что особенно ярко волнение за результат проявляется у представителей кавказских республик. Ахмедов добавил, что и сам ранее испытывал схожие трудности, но сумел их преодолеть.

Ахмедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В MMA на счету россиянина 20 побед и четыре поражения.

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