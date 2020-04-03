Российский боец UFC вступился за Нурмагомедова

Российский боец UFC Рамазан Эмеев вступился за соотечественника Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с американцем Тони Ферюгсоном. Его слова приводит Sport24.

«Я считаю, что Хабиб все правильно говорит. Во-первых, сейчас все границы закрыты, самолеты не пускают. Во-вторых, ему сейчас заново лететь в США, заново проходить акклиматизацию», — заявил Эмеев. Он посчитал, что руководство UFC поступило непрофессионально, в последний момент сказав, что поединок пройдет в США.

По мнению бойца, Нурмагомедов поступил правильно, не полетев в США во время пандемии коронавируса. «Рисковать таким боем нельзя. Лететь в США, где умирают тысячи людей, было бы неправильно», — добавил он.

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1 апреля Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.

Позднее Фергюсон, а также ирландец Конор Макгрегор раскритиковали россиянина. Они посчитали, что действующий чемпион UFC в легком весе испугался выйти в октагон.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться, может быть проведен без участия Нурмагомедова. Среди возможных соперников Фергюсона называются Макгрегор, Джастин Гейджи и Хорхе Масвидаль.

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