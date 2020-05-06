В Подмосковье стартовала патриотическая акция «Победа в лицах»

Портреты участников Великой Отечественной войны появились на билбордах в Подмосковье в рамках акции «Победа в лицах», сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина. Ее слова приводит РИАМО в среду, 6 мая.

Всего задействовано около 300 щитов, уточнила она. «Этим проектом мы хотели еще раз сказать спасибо всем нашим героям», — сказала министр.

По ее словам, на каждом билборде указан QR-код, с помощью которого можно перейти на страницы информационных агентств и познакомиться с историями ветеранов о военных годах.

Одним из героев проекта стал ветеран Евграф Лапко из городского округа Лыткарино. Он служил радистом и передавал секретные радиограммы. В интервью ветеран рассказал, что самостоятельно сделал радиорубку, из которой выходил на связь со всей Россией.

Лапко признался, что его тронула данная акция, и поблагодарил организаторов за возможность поделиться своими воспоминаниями.